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Бочкарев назвал сроки завершения строительства ФОКа в Зябликове

Араз Салехов
Город
Бочкарев назвал сроки завершения строительства ФОКа в Зябликове
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, Шипиловская улица Карта всех событий

В начале следующего года специалисты завершат строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в районе Зябликово. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В течение февраля специалисты смогут приступить к возведению первого этажа будущего ФОКа. В целом завершение основных строительных работ на объекте запланировано на начало следующего года, — рассказал он.

На текущий момент специалисты залили фундаментную плиту здания и приступили к устройству монолитных конструкций цокольного этажа. По словам заммэра, общая площадь комплекса составит более четырех тысяч квадратных метров. Он возводится на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда.

Помимо этого, возведение ФОКа идет и в столичном районе Бибирево. Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что общая площадь двухэтажного комплекса составит около 4200 кв. метров, в его составе предусмотрены бассейн длиной 25 метров для оздоровительного плавания, а также детский бассейн длиной десять метров.

Строительство спорткомплексы Андрей Бочкарев
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