Рафик Загрутдинов: ФОК с двумя бассейнами построят в Бибирево в этом году

Фото: Департамент строительства города Москвы

— Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят в этом году на Алтуфьевском шоссе, владение 100, в районе Бибирево. Сейчас на объекте завершены монолитные работы, завершается устройство витражей, строители приступают к облицовке фасада металлокассетами. В целом ФОК готов уже наполовину, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь двухэтажного комплекса составит около 4200 кв. метров, в его составе предусмотрены бассейн длиной 25 метров для оздоровительного плавания, а также детский бассейн длиной десять метров.

В комплексе оборудуют тренажерный зал площадью 200 квадратных метров.

Снаружи ФОК облицуют керамогранитом на уровне цоколя, а на стенах будут установлены алюминиевые панели в составе сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором.

На прилегающей территории установят разные декоративные элементы и малые архитектурные формы, разобьют газоны, создадут живописные цветники, высадят кустарники и деревья.

— Как ранее отмечал мэр Москвы С. С. Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза. Строительство спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом, — добавил Рафик Загрутдинов.

— Мы создаем объекты притяжения, реконструируем масштабные стадионы, строим уникальные спортцентры — каждый из них делает спорт доступным для жителей столицы. До конца 2023 года мы планируем завершить работы на семи объектах спорта, — ранее отмечал Рафик Загрутдинов.

По его словам, в 2023 году планируется завершить строительство Дворца спорта на территории ТПУ Некрасовка, футбольного поля в Зеленограде, четырех ФОКов и одного бассейна.