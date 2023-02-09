Капремонт корпуса № 20 Боткинской больницы выполнили на 60 процентов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Капитальный ремонт корпуса № 20 Боткинской больницы завершен почти на 60 процентов. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Семиэтажное здание с подвалом и техническим этажом общей площадью почти 8,8 тысячи квадратных метров было построено в 1966 году, к началу работ часть его конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии. После капремонта в нем откроют Московский городской урологический центр, — рассказал он.

Специалисты уже завершили работы по усилению конструкций строения, гидроизоляции и утеплению подвального помещения. Также заменили плиты перекрытий и обустроили входные группы.

По словам Бирюкова, в здании установили более 480 новых окон и выполнили устройство системы центрального отопления. В настоящее время ведутся работы по замене фасада. Его планируют утеплить с помощью безопасных негорючих минераловатных плит.

Капитальный ремонт корпуса должен завершиться летом этого года.

До этого мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах по вводу больниц и поликлиник в городе в 2023 году. По его словам, к 2025-му в Москве заработает около 30 поликлиник, которые будут на 100 процентов соответствовать новому стандарту.