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Ефимов: Участок на улице Доктора Гааза реорганизуют по программе комплексного развития

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Участок на улице Доктора Гааза реорганизуют по программе комплексного развития
Фото: Пресс-служба

Неэффективно используемый участок вдоль улицы Доктора Гааза будет реорганизован по программе комплексного развития территорий. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В ходе реорганизации там построят современное жилье и общественные объекты. Объем инвестиций в редевелопмент оценивается почти в четыре миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта составит около 39 миллионов рублей, — заявил он.

По словам заместителя московского мэра, сейчас на этой территории расположены гаражные кооперативы, склады, мойка, автосервисы. Реорганизацию проведет собственник, городской оператор или инвестор, которого определят по результатам торгов.

Министр правительства Москвы и глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что проект предполагает возведение более 23 тысяч квадратных метров современного жилья и 9,8 тысячи квадратных метров общественной застройки.

В конце января Ефимов сообщил, что инвесторы построят в Москве 13 офисных центров, где смогут работать более 36 тысяч человек, в рамках соглашений, подписанных с городом по программе стимулирования создания МПТ.

Инвестиции в реализацию этих проектов составят почти 55 миллиардов рублей. После завершения строительства в городе появится более 36 тысяч рабочих мест.

Строительство Максим Гаман Владимир Ефимов Москва
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