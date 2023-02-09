Экономисты исключили изменение ключевой ставки в РФ

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В России наблюдается положительная динамика с экономическим ростом и инфляцией, ключевую ставку можно было бы снизить, однако Центробанк, вероятнее всего, оставит ее на прежнем уровне. Такое мнение высказали экономист Денис Ракша и директор по стратегии в инвестиционной компании Ярослав Кабаков.

Денис Ракша предположил, что ключевая ставка не изменится, ЦБ будет ждать дальнейшего развития событий в экономической сфере. На этот год запланирован достаточно низкий уровень инфляции — 5–7 процентов, к концу 2024 года Банк России планирует добиться отметки в 4 процента. Эксперт отметил, что Центробанк не будет пока снижать ставку, поскольку непонятно, что будет происходить с балансом внешней торговли, с курсом рубля.

Аналогичное мнение выразил и Ярослав Кабаков. По его словам, Центробанк отмечает определенные потенциальные инфляционные риски в ближайшее время, поэтому не будет принимать решение о снижении ставки, передает ИА «НСН».

Российская валюта продолжает медленное снижение с 70,90 до уровня 71,60 рубля за доллар. Как отмечают эксперты, основным негативным фактором для рубля остается введение эмбарго и потолка цен на нефтепродукты из РФ, передает ФАН.

Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам по итогам 2022 года. Эти резервы являются важной составляющей российской экономики. Однако их лучше использовать во время напряженных ситуаций. Об этом «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.