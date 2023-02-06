Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам. Как это влияет на экономику страны

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам. Как это влияет на экономику страны
Фото: shutterstock

Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам по итогам 2022 года. Эти резервы являются важной составляющей российской экономики. Однако их лучше использовать во время напряженных ситуаций. Об этом «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он пояснил, что данные рейтинга указывают на то, что у России есть определенные средства и ресурсы для пополнения золотовалютных резервов.

— Они используются, когда в экономике, особенно в валютной сфере, возникают какие-то напряженные ситуации. Золотовалютные резервы и их металлическую часть используют, чтобы купировать негативные последствия, которые случаются в валютной сфере для поддержания собственной валюты, — рассказал Беляев.

Эксперт отметил, что из-за нестабильной обстановки в мире сейчас активно наращивается металлическая часть в золотовалютных резервах.

— Более того, сама валютная система нестабильна. А металлическая часть является гарантом стабильности собственной валюты и страховочным активом. На данный момент наблюдается общая мировая тенденция, — подчеркнул аналитик.

По его мнению, накопление золотовалютных резервов в России необходимо, чтобы поддерживать отечественную промышленность.

— Кроме того, Россия является золотодобывающей страной. Нам нужно поддержать отечественных золотопромышленников. У них были определенные претензии к Центробанку, что он покупает мало золота. Я считаю, что этот фактор также повлиял на накопление в России золотовалютных резервов, — уверен собеседник «ВМ».

Как считает Беляев, не стоит переоценивать этот факт. Это положительный момент, но нельзя сказать, что это «панацея, которая спасет от всех бед».

— Если Россия накопила много золота, это не значит, что оно спасет от всех экономических бед. Это некомпетентная позиция самоуспокоения. Настоящая стабильность и безопасность страны заключается в эффективности ее экономического производственного аппарата, — заметил аналитик.

Специалист уточнил, что золотовалютный резерв практически не оказывает влияния на россиян и рубль.

— Золотовалютный резерв практически не оказывает никакого влияния на обычных граждан. Кроме того, что это стабилизирующий фактор, не более. Золотовалютные резервы не оказывают влияние на укрепление рубля. Они поддерживают курс валюты в экстраординарные времена, — заключил Беляев.

А профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в разговоре с «ВМ» объяснил, в чем выгоднее хранить деньги.

Россия Финансы Золото
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте