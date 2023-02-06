Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам. Как это влияет на экономику страны

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Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам по итогам 2022 года. Эти резервы являются важной составляющей российской экономики. Однако их лучше использовать во время напряженных ситуаций. Об этом «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он пояснил, что данные рейтинга указывают на то, что у России есть определенные средства и ресурсы для пополнения золотовалютных резервов.

— Они используются, когда в экономике, особенно в валютной сфере, возникают какие-то напряженные ситуации. Золотовалютные резервы и их металлическую часть используют, чтобы купировать негативные последствия, которые случаются в валютной сфере для поддержания собственной валюты, — рассказал Беляев.

Эксперт отметил, что из-за нестабильной обстановки в мире сейчас активно наращивается металлическая часть в золотовалютных резервах.

— Более того, сама валютная система нестабильна. А металлическая часть является гарантом стабильности собственной валюты и страховочным активом. На данный момент наблюдается общая мировая тенденция, — подчеркнул аналитик.

По его мнению, накопление золотовалютных резервов в России необходимо, чтобы поддерживать отечественную промышленность.

— Кроме того, Россия является золотодобывающей страной. Нам нужно поддержать отечественных золотопромышленников. У них были определенные претензии к Центробанку, что он покупает мало золота. Я считаю, что этот фактор также повлиял на накопление в России золотовалютных резервов, — уверен собеседник «ВМ».

Как считает Беляев, не стоит переоценивать этот факт. Это положительный момент, но нельзя сказать, что это «панацея, которая спасет от всех бед».

— Если Россия накопила много золота, это не значит, что оно спасет от всех экономических бед. Это некомпетентная позиция самоуспокоения. Настоящая стабильность и безопасность страны заключается в эффективности ее экономического производственного аппарата, — заметил аналитик.

Специалист уточнил, что золотовалютный резерв практически не оказывает влияния на россиян и рубль.

— Золотовалютный резерв практически не оказывает никакого влияния на обычных граждан. Кроме того, что это стабилизирующий фактор, не более. Золотовалютные резервы не оказывают влияние на укрепление рубля. Они поддерживают курс валюты в экстраординарные времена, — заключил Беляев.

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