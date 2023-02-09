Наркокурьера задержали с крупной партией в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, Балашиха, микрорайон Салтыковка, Носовихинское шоссе Карта всех событий

В Подмосковье сотрудники ГИБДД задержали пассажира такси, который пытался перевезти два пакета с наркотиками. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 9 февраля.

По ее словам, инспекторы остановили автомобиль для проверки документов у водителя в подмосковной Балашихе на Носовихинском шоссе. Полицейские во время беседы с шофером заметили, что пассажир сильно нервничает, и решили провести личный досмотр.

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В рюкзаке у 32-летнего пассажира такси сотрудники МВД обнаружили пластиковый контейнер и два пакета, в которых находился неизвестный порошок. Позже экспертиза показала, что в одной из упаковок находился амфетамин массой около 500 граммов. Остальные вещества также были изъяты и отправлены на исследование в лабораторию.

Позже задержанный рассказал, что получил задание для транспортировки наркотиков в Люберцы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигуранта заключили под стражу.

Еще одна история, связанная с запрещенными веществами, произошла на северо-западе столицы. Полицейские сперва задержали наркоторговца, а потом нашли его лабораторию.