Пьяный прохожий напал на инспектора МАДИ на юго-востоке Москвы

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Москва, Новочеркасский бульвар, 57к1 Карта всех событий

На юго-востоке столицы пьяный прохожий напал на инспектора МАДИ при исполнении. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МАДИ в четверг, 9 февраля.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 5 февраля у торгового центра «Марьинский», расположенного на Новочеркасском бульваре в доме № 57. Местные жители часто жалуются на дорожную ситуацию вокруг ТЦ из-за частых нарушений правил при парковке.

Как раз в момент, когда инспектор фиксировал очередное нарушение, к нему сзади подошел пьяный прохожий и ударил сотрудника МАДИ ногой. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Врачи зафиксировали полученные инспектором ушибы.

По факту нападения в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее по этой статье осудили другого нарушителя. Водитель иномарки попытался протащить за собой по дороге инспектора ГИБДД. Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима.