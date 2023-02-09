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Собянин рассказал о планах развития спортивной инфраструктуры Москвы в этом году

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о планах развития спортивной инфраструктуры Москвы в этом году
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В этом году в столице завершится строительство 14 объектов спортивной инфраструктуры, в частности ледового дворца «Кристалл» и дворца спорта «Некрасовка». Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— С 2010 года благодаря появлению множества общедоступных спортивных площадок число занимающихся спортом горожан выросло в 2,6 раза — до 5,48 миллиона человек. В Москве действуют 29 015 спортивных зон, — отметил он.

В этом году специалисты закончат работы по капитальному ремонту 91 объекта, текущему ремонту 111 объектов и модернизации комплексов тренажеров и воркаута в парках и дворах. Также планируется провести 20 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий в рамках единого календаря.

Кроме того, заработают портал и мобильное приложение «Московский спорт», благодаря которому горожане смогут подобрать подходящие спортивные площадки и тренеров, будут отслеживать анонсы спортивных событий, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В прошлом году в столице построили 21 спортивное сооружение, в том числе Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках», реконструировали стадион «Москвич» в Текстильщиках.

Строительство Москва Сергей Собянин
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