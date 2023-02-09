Количество пострадавших при взрыве газа в доме в Новосибирске увеличилось до девяти

Фото: Пресс-служба МЧС России

Количество пострадавших в результате взрыва бытового газа и обрушения жилого дома в Новосибирске увеличилось до девяти. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России в четверг, 9 февраля.

По сообщению ведомства, семеро пострадавших госпитализированы, двое из них находятся в реанимации и в отделении интенсивной терапии. Еще двоим гражданам помощь оказана амбулаторно. Также в Минздраве отметили, что на месте происшествия дежурят пять бригад скорой помощи.

Также от пресс-службы МЧС России стало известно, что для безопасной работы по разбору завала дом, в котором произошел хлопок, частично обрушили. Восстанавливать строение не будут, жителей расселят в другие квартиры.

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Взрыв газа, о котором идет речь, произошел в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске. Один из подъездов обрушился. На данный момент известно о двух погибших и девяти пострадавших. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».