Все, что известно о взрыве газа в доме в Новосибирске к этому часу

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Утром 9 февраля в Новосибирске произошел взрыв бытового газа в доме на улице Линейной, инцидент привел к обрушению одного из подъездов. О том, что известно о произошедшем к этому часу, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Количество пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Новосибирске на данный момент составляет восемь человек, среди них один ребенок. Еще два человека погибли. При этом число пострадавших и погибших еще может увеличиться. По последним данным, были эвакуированы 50 человек.

В свою очередь медикам из больницы № 34 удалось спасти жизнь жителя дома, который считался погибшим.

Момент взрыва был зафиксирован уличной камерой. На кадрах видна яркая вспышка, которая заставила остановиться проходившую мимо женщину. Кроме того, из-за громкого звука сработала сигнализация у припаркованного рядом автомобиля.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.