Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до двух
В результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы в четверг, 9 февраля.
— По последним данным, два человека погибли, — говорится в сообщении.
Также восемь человек пострадали, в настоящее время им оказывают необходимую медицинскую помощь.
В свою очередь мэр города Анатолий Локоть добавил, что 11 человек находятся в медучреждениях, судьба еще 11 жильцов выясняется.
— В доме прописаны 117 человек, но есть нюансы, некоторые квартиры сдаются в аренду. Продолжается работа по телефонному обзвону, пока судьба 11 человек неясна. 11 человек находится в больницах, один смертельный случай, — сказал он.
На месте происшествия продолжают работать спасатели, передает ТАСС.
Взрыв бытового газа произошел утром 9 февраля в доме на улице Линейной в Новосибирске. В результате обрушился один подъезд.
Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».