Следственный комитет возбудил дело после взрыва газа в доме в Новосибирске

Фото: СУ СК по Новосибирской области

В связи с обрушением части жилого дома в Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщается на сайте СУ СК по Новосибирской области.

На месте происшествия работают следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты СУ СК РФ по Новосибирской области, их работу координирует лично и.о. руководителя управления Виталий Зарипов. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначается комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы.

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Взрыв бытового газа произошел утром 9 февраля в пятиэтажном доме на улице Линейная в Новосибирске. В результате обрушился третий подъезд. Ранее сообщалось о гибели одного человека и еще о четырех пострадавших. Позже количество погибших увеличилось до двух человек.

В настоящее время ведется разбор завалов.