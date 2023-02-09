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Число погибших после взрыва газа в Новосибирске увеличилось до двух человек

Юлия Курганова
Происшествия
Число погибших после взрыва газа в Новосибирске увеличилось до двух человек
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Количество погибших при обрушении подъезда пятиэтажного дома в Новосибирске и последующем пожаре выросло до двух человек. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

— К сожалению, из 34-й больницы скорой помощи поступила информация о еще одном погибшем человеке. Отравление угарным газом, — написал он в Telegram-канале.

Взрыв бытового газа произошел утром 9 февраля в доме на улице Линейная в Новосибирске. В результате обрушился третий подъезд. Ранее сообщалось о гибели одного человека и еще о четырех пострадавших. В настоящее время ведется разбор завалов.

Видео: Telegram / МЧС России

7 февраля взрыв газа произошел в пятиэтажном панельном доме в городе Ефремове Тульской области. В результате обрушились несколько квартир в первом подъезде. Для ликвидации последствий произошедшего были привлечены 408 человек и 114 единиц техники. К утру 8 февраля сотрудники экстренных служб смогли разобрать только 40 кубометров завалов из 80.

Остальных жильцов дома эвакуировали. Для них организованы пункты временного размещения.

Дома Взрывы газоснабжение Новосибирск Смерть
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