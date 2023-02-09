Один человек, четверо пострадали при взрыве газа в доме в Новосибирске

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве газа в подъезде пятиэтажного дома в Новосибирске. Об этом сообщили в четверг, 9 февраля, в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

— В настоящее время на месте происшествия работают 12 машин скорой помощи. На сейчас четверо пострадавших, один погибший, — рассказала собеседница ТАСС.

Подъезд пятиэтажного дома обрушился в Новосибирске при взрыве газа. Об этом 9 февраля сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Дом находится на улице Линейной в Заельцовском районе.

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7 февраля взрыв газа произошел в пятиэтажном панельном доме в городе Ефремове Тульской области. В результате обрушились несколько квартир в первом подъезде. Для ликвидации последствий произошедшего были привлечены 408 человек и 114 единиц техники. К утру 8 февраля сотрудники экстренных служб смогли разобрать только 40 кубометров завалов из 80.

Остальных жильцов дома эвакуировали. Для них организованы пункты временного размещения.