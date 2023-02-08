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Количество погибших под завалами жилого дома в Ефремове увеличилось до шести

Степан Жирнов
Происшествия
Количество погибших под завалами жилого дома в Ефремове увеличилось до шести
Фото: пресс-служба МЧС России

Количество погибших в результате взрыва газа в городе Ефремове Тульской области выросло до шести человек. Об этом стало известно в среду, 8 февраля.

По неподтвержденным данным, тело шестого погибшего смогли извлечь из-под завалов только сейчас.

Видео: пресс-служба МЧС России

Сотрудники МЧС продолжают работать с завалами, на данный момент разобрано 40 кубометров из 80. Работы по ликвидации последствий взрыва велись всю ночь. В пресс-службе ведомства сообщили, что для этой задачи привлечены 408 человек и 114 единиц техники.

Telegram-канал «112» сообщил, что квартиру, в которой произошел взрыв газа, сдавали пятерым работникам местного завода.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в пятиэтажном панельном доме № 2 на улице Химиков. В результате обрушились несколько квартир в первом подъезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Также прокуратура Тульской области проводит проверку на предмет соблюдения законодательства в области ЖКХ.

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