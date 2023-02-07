Уголовное дело возбуждено по факту обрушения дома из-за взрыва газа в Тульской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Тульской области

По факту частичного обрушения жилого дома в Тульской области из-за взрыва газа возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ во вторник, 7 февраля.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Тульской области Владимиру Усову предоставить доклад о произошедшем. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в пятиэтажном доме № 2 на улице Химиков в городе Ефремов Тульской области. В результате хлопка обрушилось несколько квартир первого подъезда.

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По предварительным данным, погибли четыре человека, еще пятеро спасены, трое из них — дети. По факту случившегося региональная прокуратура проводит проверку.