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Троих детей освободили из-под обломков обрушившегося дома в Тульской области

Степан Жирнов
Происшествия
Троих детей освободили из-под обломков обрушившегося дома в Тульской области
Фото: Пресс-служба МЧС России

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и приступили к разбору завалов в частично обрушившемся доме в городе Ефремов Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 7 февраля.

По официальным данным, в результате инцидента погибло четыре человека. Еще пятеро жильцов дома спасены. Под завалами могут оставаться еще двое.

По данным РЕН ТВ, трое из спасенных из-под завалов являются детьми.

На данный момент в ликвидации последствий взрыва участвуют 42 человека и 12 единиц техники, однако к месту происшествия следуют дополнительные силы и средства.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в пятиэтажном панельном доме № 2 на улице Химиков. В результате обрушились несколько квартир в первом подъезде. Ранее появилась информация о пяти погибших, но официально она пока не подтвердилась.

По факту произошедшего прокуратура Тульской области проводит проверку на предмет соблюдения законодательства в области ЖКХ.

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