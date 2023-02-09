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В пятиэтажке в Новосибирске произошел взрыв газа, один подъезд обрушился

Юлия Курганова
Происшествия
В пятиэтажке в Новосибирске произошел взрыв газа, один подъезд обрушился
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Подъезд пятиэтажного дома обрушился в Новосибирске при взрыве газа. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

— В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Я поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим, — написал он в Telegram-канале.

Видео: Telegram / МЧС России

7 февраля взрыв газа произошел в пятиэтажном панельном доме в городе Ефремове Тульской области. В результате обрушились несколько квартир в первом подъезде. Для ликвидации последствий происшествия были привлечены 408 человек и 114 единиц техники. К утру 8 февраля сотрудники экстренных служб смогли разобрать только 40 кубометров завалов из 80.

Остальные жильцы дома были эвакуированы. Для них организованы пункты временного размещения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Также региональная прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения законодательства в области ЖКХ.

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