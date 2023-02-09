Число пострадавших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до восьми человек

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Количество пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Новосибирске увеличилось до восьми человек. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил начальник ГУ МЧС по области Виктор Орлов.

Как сообщает РИА Новости, среди погибших числится один человек.

Взрыв бытового газа произошел утром 9 февраля в доме на улице Линейной в Новосибирске. В результате обрушился один подъезд.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

До этого сообщалось, что количество пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Новосибирске увеличилось до семи человек, среди них один ребенок. Как уточняется, количество пострадавших и погибших может вырасти. По последним данным, были эвакуированы 50 человек.

В свою очередь медики спасли жизнь человеку, который считался погибшим при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске. Его спасли сотрудники больницы № 34.