Одного человека, считавшегося погибшим при взрыве в Новосибирске, спасли

Фото: Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области

Медицинские специалисты спасли жизнь человеку, который считался погибшим при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил начальник ГУ МЧС по области Виктор Орлов.

— Одного откачали в больнице № 34, — цитирует его ТАСС.

Взрыв бытового газа произошел утром 9 февраля в доме на улице Линейной в Новосибирске. В результате обрушился один подъезд.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

До этого сообщалось, что количество пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Новосибирске увеличилось до семи человек, среди них один ребенок. Как уточняется, количество пострадавших и погибших может вырасти. В настоящее время ведется разбор завалов, под которыми могут находиться люди. Взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже во втором подъезде пятиэтажного дома. По последним данным, были эвакуированы 50 человек.