Количество пострадавших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до семи человек
Количество пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Новосибирске увеличилось до семи человек, среди них один ребенок. Об этом сообщили в четверг, 9 февраля, в городских медицинских службах.
— Семь пострадавших, среди них несовершеннолетний. Еще двое погибли, — рассказал собеседник ТАСС.
Он отметил, что количество пострадавших и погибших может вырасти. В настоящее время ведется разбор завалов, под которыми могут находиться люди.
Уточняется, что взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже второго подъезда пятиэтажного дома. По последним данным, были эвакуированы 50 человек.
Взрыв бытового газа произошел утром 9 февраля в доме на улице Линейная в Новосибирске. В результате обрушился один подъезд. Ранее сообщалось о гибели одного человека и еще о четырех пострадавших. Позже количество погибших увеличилось до двух человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.