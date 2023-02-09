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Количество пострадавших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до семи человек

Юлия Курганова
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Количество пострадавших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до семи человек
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Количество пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Новосибирске увеличилось до семи человек, среди них один ребенок. Об этом сообщили в четверг, 9 февраля, в городских медицинских службах.

— Семь пострадавших, среди них несовершеннолетний. Еще двое погибли, — рассказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что количество пострадавших и погибших может вырасти. В настоящее время ведется разбор завалов, под которыми могут находиться люди.

Уточняется, что взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже второго подъезда пятиэтажного дома. По последним данным, были эвакуированы 50 человек.

Видео: Telegram-канал / МЧС России

Взрыв бытового газа произошел утром 9 февраля в доме на улице Линейная в Новосибирске. В результате обрушился один подъезд. Ранее сообщалось о гибели одного человека и еще о четырех пострадавших. Позже количество погибших увеличилось до двух человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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