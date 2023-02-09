Появилось видео с моментом взрыва газа в доме в Новосибирске

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Сети появилось видео с моментом взрыва газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске. Его опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Запись была сделана уличной камерой, находившейся недалеко от места взрыва. На кадрах видна яркая вспышка, которая заставляет остановиться проходящую мимо женщину. Кроме того, из-за громкого звука срабатывает сигнализация у припаркованного рядом автомобиля.

Взрыв бытового газа произошел утром 9 февраля в доме на улице Линейной в Новосибирске. В результате обрушился один подъезд.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

До этого сообщалось, что число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Новосибирске увеличилось до восьми человек, среди них один ребенок. Как уточняется, количество пострадавших и погибших может вырасти. По последним данным, были эвакуированы 50 человек.