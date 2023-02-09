Продавец телефонов в Москве обманул двоих покупателей на 760 тысяч рублей

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, улица Малая Дмитровка Карта всех событий

В столице продавец дорогих телефонов обманул двоих покупателей и похитил более полумиллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 9 февраля.

На улицу Малую Дмитровку пришли два друга для покупки партии дорогостоящих телефонов по оптовым ценам. Об этом они договорились с ранее незнакомым мужчиной, который представился поставщиком техники.

Сперва аферист вынес жертвам из подъезда один гаджет для проверки его подлинности. Когда покупатели убедились в качестве товара, то передали продавцу 760 тысяч рублей. Злоумышленник забрал деньги и зашел в здание якобы для того, чтобы вынести остальную партию. После этого продавец пропал.

Не дождавшись, мужчины зашли внутрь и выяснили, что злоумышленник сбежал через служебный вход. Пострадавшие обратились в полицию.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Вскоре подозреваемого задержали на площади Революции. Им оказался ранее судимый 45-летний приезжий из ближнего зарубежья. К моменту поимки он успел потратить деньги.

Фигуранта заключили под стражу. Полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям.

Другую подозреваемую в мошенничестве арестовали в столице в среду, 8 февраля. За решеткой оказалась владелица ювелирного бренда Darvol Дарья Спиридонова. По версии следствия, она собрала с обманутых покупателей более 191 миллиона рублей, заказы не отдала, а деньги присвоила.