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Пьяный мужчина ворвался в магазин в Москве с ножом и требовал отдать ему весь алкоголь

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяный мужчина ворвался в магазин в Москве с ножом и требовал отдать ему весь алкоголь
Фото: пресс-служба главного управления Росгвардии по городу Москве
Москва, улица Дмитрия Ульянова Карта всех событий

На юго-западе столицы пьяный мужчина ворвался с ножом в магазин и требовал отдать ему алкоголь. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу в четверг, 9 февраля.

Инцидент произошел ранним утром в одном из магазинов на улице Дмитрия Ульянова. В торговую точку ворвался пьяный мужчина и потребовал, чтобы ему срочно отдали алкоголь. Для убедительности мужчина начал угрожать охраннику магазина кухонным ножом. Сотрудник нажал тревожную кнопку.

На вызов прибыл патруль вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи правопорядка задержали дебошира. Им оказался 40-летний местный житель.

В результате инцидента никто не пострадал. Для дальнейших разбирательств задержанного передали сотрудникам полиции.

Другого злоумышленника росгвардейцы задержали в центре столицы. Мужчина зашел в магазин техники и попытался украсть дорогостоящие диски для игровой консоли.

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