Доигрался: росгвардейцы задержали мужчину за кражу дисков для приставки из магазина

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Москва, улица Красная Пресня Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали в центре столицы мужчину, который украл дорогостоящие диски для игровой консоли из магазина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу во вторник, 7 февраля.

По данным ведомства, преступление произошло в одном из магазинов на улице Красная Пресня. Один из посетителей магазина спрятал диски от консоли в карман и попытался скрыться, не оплатив товар. Преступные действия заметил охранник заведения, после чего он нажал на «тревожную кнопку».

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На вызов прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые и задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний мужчина. Для дальнейших разбирательств подозреваемый был передан сотрудникам полиции.

Ранее стало известно, что росгвардейцы поучаствовали в облаве на ресторан в Подмосковье, в котором проходила сходка криминальных авторитетов. Правоохранители задержали более 50 подозреваемых в сбыте наркотиков и оружия.