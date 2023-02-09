Лжесантехники обманывали сотни пенсионеров по всей России

Фото: Пресс-центр МВД России

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали группу лжесантехников, участники которой обманывали пенсионеров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 9 февраля.

По ее словам, злоумышленники звонили пожилым гражданам, представлялись работниками диспетчерской службы и сообщали о проведении бесплатной проверки системы водоснабжения. Когда один из аферистов попадал в квартиру жертвы, он сообщал пенсионерам о несуществующих дефектах труб или другой сантехники и настаивал на их срочной замене. При этом заранее не сообщал стоимость новых деталей и работ.

По итогу доверчивым пенсионерам выставляли счета, сильно превышающие рыночную стоимость услуг.

По данному факту было возбуждено 11 уголовных дел по статье «Мошенничество», которые позже были объединены в одно производство. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и при поддержке бойцов Росгвардии задержали их по местам жительства в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Курске.

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Во время обысков в квартирах злоумышленников были обнаружены и изъяты документы, средства связи и электронные носители.

Двоих фигурантов уголовного дела отправили под домашний арест, а остальные находятся под подпиской о невыезде.

Другого мошенника задержали сотрудники полиции в Москве. Мужчина предложил двоим жертвам купить партию дорогих телефонов, взял у них 760 тысяч рублей и сбежал.