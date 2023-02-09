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Демограф Чесноков назвал причину снижения рождаемости в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Демограф Чесноков назвал причину снижения рождаемости в Петербурге
Фото: Pixabay

Эксперты сообщили о снижении показателей рождаемости в Санкт-Петербурге. Согласно данным Росстата, количество новорожденных за год снизилось с 48 846 до 46 525.

Демограф Сергей Чесноков рассказал, что для города характерны типичные проблемы мегаполиса, из-за которых городские жители рожают меньше, нежели те, кто проживает в менее густонаселенных городах.

— Людям надо дать возможность жить за городом. Также нужно налаживать культурную жизнь в городских районах, чтобы разнообразить и наполнить жизнь людей. Пока же жители города заточены на карьеру, а это убивает репродуктивную функцию, — пояснил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Ранее эксперты сообщили, что почти 66 процентов российских семей воспитывают по одному-два ребенка, передает издание argumenti.ru.

До этого президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры, направленные на повышение рождаемости в стране. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

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