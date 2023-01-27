Путин поручил разработать допмеры по повышению рождаемости

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры, направленные на повышение рождаемости в стране. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

Разработать соответствующие меры необходимо до 10 февраля текущего года.

— Разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, предусмотрев оценку результативности этих мер, источники и объем дополнительного финансирования, — говорится на сайте Кремля.

Недавно ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев рассказал, какие меры помогут повысить рождаемость в стране. Материальная помощь от государства при рождении ребенка — один из главных двигателей рождаемости. Однако выплаты должны быть существенными, считает демограф.

До этого число людей на Земле, согласно оценкам ООН, достигло восьми миллиардов человек. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему произошел резкий скачок роста населения за 11 лет и грозит ли планете перенаселение.