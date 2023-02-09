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«Цепная реакция»: сможет ли Германия передать замороженные российские средства Украине

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Цепная реакция»: сможет ли Германия передать замороженные российские средства Украине
Фото: Pixabay

В ФРГ обсуждаются варианты изъятия замороженных средств России в пользу Украины. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. О том, решатся ли ФРГ и другие страны ЕС на передачу российских активов Киеву и какие это может повлечь за собой последствия, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, подобные действия ФРГ будут рассматриваться как очередной шаг к эскалации конфликта между Россией и Западом (в частности, между РФ и Германией).

— Наши активы в ФРГ значительны, причем как активы государства, так и активы частных лиц и компаний. Если такое решение примут, то это будет сигналом для других стран (в частности, Евросоюза), которые очень часто ориентируются на Германию как на лидера. В результате возможна цепная реакция в части конфискаций, национализаций, изъятий и так далее, — отметил эксперт.

Если такое решение будет принято, Россия должна будет на него ответить, уверен Кортунов. Например, ответом могут быть символические шаги в отношении немецкого представительства в России, соответствующих СМИ и бизнеса. Но возможны и более серьезные меры: зеркальное замораживание и конфискация собственности.

Однако решение о передаче Украине активов России будет непросто обосновать, подчеркнул политолог.

— Нужно найти убедительную юридическую форму. Подобных прецедентов в народной практике я не помню. Создание такого прецедента может поставить под вопрос приверженность Германии фундаментальным нормам международного частного права. Неслучайно и в Германии, и в других странах об этом идут дискуссии, но решения пока что не принимаются, — объяснил собеседник «ВМ».

При этом нельзя исключить того, что в конечном итоге страны Евросоюза все-таки решат передать российские активы Украине, считает Кортунов.

Пока активы просто заморожены, их возможно вернуть, уточнил эксперт, однако это довольно долгий процесс.

— Практика западных стран показывает, что возврат замороженных активов во многих случаях — длительная процедура с неясным результатом. Есть замороженные активы Ирана в США. Эта история тянется не одно десятилетие. Есть активы Афганистана, которые тоже были заморожены. Нельзя исключить возможность разморозки и наших активов, но это сложная процедура, которая требует времени, усилий и политической воли. Рассчитывать на быстрое решение этого вопроса не приходится, — резюмировал Кортунов.

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