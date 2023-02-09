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Сергей Собянин сообщил о закупках игровых городков и спортплощадок для московских дворов и парков

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин сообщил о закупках игровых городков и спортплощадок для московских дворов и парков
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В этом году планируется закупить более 56,5 тысячи единиц оборудования для детских и спортивных площадок столицы. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Закупка пройдет по сервисным контрактам жизненного цикла. Это вид партнерства, при котором производитель продукции отвечает за его ремонт и техобслуживание в течение семи лет, — рассказал он.

Такое сотрудничество позволяет городу снижать расходы бюджета, а также получать качественную продукцию и гарантии. На протяжении 10 лет в столице внедряется практика подобных контрактов: приобретаются вагоны метро, электробусы, медоборудование и другая сложная техника, требующая регулярного сервисного обслуживания, написал мэр в своем Telegram-канале.

Недавно на окраине Битцевского леса открылась зона отдыха «Место встреч», где обустроили пять детских площадок. На самой крупной из них установили игровой комплекс с башнями и подвесными мостами-препятствиями, канатными лазами, вертикальными лесенками и горками. На территории также построили сцену площадью 120 квадратных метров, а напротив нее — амфитеатр более чем на 100 человек.

Детские площадки Москва Сергей Собянин
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