Авиаэксперт Гусаров рассказал о реконструкции аэропорта Пулково

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В Петербурге стартовал второй этап проекта по развитию аэропорта Пулково. Согласно плану, в аэропорту создадут новые посадочные галереи с телетрапами, а также зоны спецобслуживания пассажиров и площадки для антигололедной обработки. Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал, почему проект реконструкции воздушной гавани рассчитан до 2060 года.

Он пояснил, что в этом случае речь идет не о проекте, а о стратегическом сотрудничестве на указанный срок. Дело в том, что аэропорт Пулково находится в концессии сроком на 50 лет.

По словам специалиста, в строительстве нового аэропорта в Северной столице пока нет необходимости. При этом эксперт заявил, что постепенно улучшать инфраструктуру существующей авиагавани в зависимости от трафика все же необходимо. В частности, при увеличении пассажиропотока нужно расширять перроны, подъездные пути, терминалы. При увеличении частотности полетов стоит также реконструировать аэродромную часть, сообщает издание «Невские новости».

Недавно прилетевшая из Турции в Петербург россиянка полтора часа искала сбежавшую из переноски собаку, за которой не уследили сотрудники аэропорта, передает ФАН.

Правительство России присвоило аэропорту Тобольска статус международного. Об этом свидетельствует распоряжение правительства РФ, появившееся в понедельник, 6 февраля.