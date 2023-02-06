Аэропорту Тобольска присвоили статус международного

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Правительство России присвоило аэропорту Тобольска статус международного. Об этом в понедельник, 6 февраля, свидетельствует распоряжение правительства РФ.

— Открыть для выполнения международных полетов воздушных судов и установить в нем воздушный грузо-пассажирский, работающий на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска через государственную границу России, — говорится в документе на портале правовой информации.

До этого сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида с 30 мая 2023 года. Самолеты компании будут летать в оба направления по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Кроме того, лоукостер «Победа» с 3 июня запустит прямое авиасообщение из аэропорта Внуково в турецкий город Бодрум, продажа билетов на данное направление уже открыта. В планах перевозчика — в скором времени запустить полеты из Москвы в Даламан, а также из Махачкалы, Казани и Владикавказа в Стамбул.