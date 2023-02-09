Дом на 488 квартир построят в Останкинском районе по программе реновации

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Новостройку на 488 квартир возведут по программе реновации в Останкинском районе столицы. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Жители ветхих пятиэтажек в Останкинском районе смогут переехать в дом, состоящий из двух корпусов переменной этажности. Жилая часть здания будет включать 488 квартир. Внутреннюю отделку выполнят по стандартам, утвержденным постановлением правительства Москвы, — рассказал он.

В здании будет расположено 129 однокомнатных, 266 двухкомнатных и 93 трехкомнатные квартиры. На подземном этаже появится одноуровневый паркинг, а на первом — комнаты консьержа, колясочные и технические помещения.

На территории дома специалисты построят детскую и спортивную площадки, зону отдыха. Также планируется высадить деревья и кустарники, разбить цветники и газоны, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще один дом по реновации построят в столичном районе Люблино. Новостройка будет односекционной, на подземном этаже организуют одноуровневую парковку.