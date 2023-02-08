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Дом по реновации возведут на Люблинской улице

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации возведут на Люблинской улице
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Люблинская улица, 111с3 Карта всех событий

В столичном районе Люблино планируется строительство нового дома в рамках программы реновации. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

— Новостройка будет односекционной, на подземном этаже организуют одноуровневую парковку. Застройщик может начинать работы на площадке, поскольку специалисты Комитета государственного строительного надзора города Москвы оформили всю необходимую разрешительную документацию, — поделился он.

Общая площадь жилой части здания составит около 4,5 тысячи квадратных метров. Сама новостройка будет расположена по адресу Люблинская улица, владение 111, строение 3. В доме специалисты обустроят 80 квартир, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что около 70 расселенных домов планируется демонтировать в Москве в рамках программы реновации в течение первого полугодия 2023 года. По его словам, дома будут разобраны по технологии умного сноса.

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