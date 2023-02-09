Умер последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

— 8 февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» в 1970–1974 годы Иван Степанович Силаев, — говорится в сообщении.

В 1954 году Силаев стал работать на Горьковском авиационном заводе имени С. Орджоникидзе, а впоследствии стал руководить этим предприятием. Он внес большой организационный вклад в техническое перевооружение и реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства.

В 1974 году его перевели в аппарат Министерства авиационной промышленности СССР на должности заместителя министра и министра авиационной промышленности СССР, а в 1990 году Силаев стал председателем Совета министров РСФСР.