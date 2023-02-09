Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Умер последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев

Лейла Алиева
Общество
Умер последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

— 8 февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» в 1970–1974 годы Иван Степанович Силаев, — говорится в сообщении.

В 1954 году Силаев стал работать на Горьковском авиационном заводе имени С. Орджоникидзе, а впоследствии стал руководить этим предприятием. Он внес большой организационный вклад в техническое перевооружение и реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства.

В 1974 году его перевели в аппарат Министерства авиационной промышленности СССР на должности заместителя министра и министра авиационной промышленности СССР, а в 1990 году Силаев стал председателем Совета министров РСФСР.

Смерть Россия инженеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Непростые обнимания: что такое тактильный голод и как с ним бороться

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте