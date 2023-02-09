Снег и ледяной дождь: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

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На выходных москвичей ожидают небольшой мороз и слабый снег. При этом характер погоды начнет меняться уже вечером в воскресенье или в начале следующей недели. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Собеседник «ВМ» отметил, что для погоды на выходных будут характерны незначительные колебания температуры.

— Колебания температуры будут происходить в пределах 5–8 градусов, не больше. Вплоть до субботы у нас ожидается дневная температура около нуля градусов. В воскресенье температура опустится до минус 2–6 градусов, с тем чтобы в понедельник или к вечеру воскресенья вновь вырасти до положительных значений. Можно сказать, что погода гуляет, — пояснил Шувалов.

По прогнозу специалиста, в ночь на воскресенье, 12 февраля, в столице прогнозируется слабый снегопад. Также возможен ледяной дождь, уточнил синоптик.

Колебания давления также будут незначительными, сообщил метеоролог.

— Давление пойдет вниз и достигнет минимума в ночь с субботы на воскресенье, а потом пойдет вверх. Эти колебания давления и температуры идут в противофазе, когда давление падает и температура растет. Но ничего сверхъестественного эти дни нам не готовят. Это все нормально для февраля, — подчеркнул Шувалов.

Вплоть до субботы в столице будет дуть юго-западный ветер, который потом поменяется на северный. При этом его скорость не превысит 5–10 метров в секунду, заключил метеоролог.