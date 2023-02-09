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Пожар произошел в квартире жилого дома на юге Москвы
Москва, Чертановская улица, 21к1 Карта всех событий
На юге столицы произошло возгорание в квартире жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС в четверг, 9 февраля.
По данным ведомства, пожар произошел на кухне квартиры в доме № 21 корпус 1 по Чертановской улице в 11:45. К моменту прибытия сотрудников МЧС хозяин жилища эвакуировался самостоятельно. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
Открытое горение было ликвидировано в 12:02. Сообщений о пострадавших не поступало.
Другой пожар произошел в ночь с 8 на 9 февраля на Каширском шоссе. Горели бытовки, огонь охватил площадь 80 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.
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