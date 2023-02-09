Бытовки загорелись на площади 80 квадратных метров на Каширском шоссе

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Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Пожар произошел в бытовках на Каширском шоссе. Об этом в четверг, 9 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

Уточняется, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

— Пострадавших нет, — уточнил источник «ВМ».

Позже сообщили, что пожар ликвидировали прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС.

В настоящее время выясняются обстоятельства возгорания.

7 февраля возгорание в бытовке на стройплощадке в центре столицы было ликвидировано. Пожар потушили в 14:08. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар, о котором идет речь, произошел в бытовке на территории строительной площадки по адресу Бутырский Вал, дом № 26, корпус 1. Для тушения возгорания было перекрыто движение по Бутырской улице в районе пересечения со 2-ым Лесным переулком.