Пожар произошел на стройплощадке в центре Москвы
В центре столицы произошел пожар на строительной площадке. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС во вторник, 7 февраля.
По данным ведомства, возгорание произошло в бытовке на строительной площадке по адресу Бутырский Вал, дом № 26, корпус 1.
Сотрудники МЧС прибыли на место и ликвидировали открытое горение. Сведений о пострадавших с места происшествия не поступало.
В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что из-за пожара движение по Бутырской улице в районе пересечения с 2-м Лесным переулком перекрыто.
Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» посоветовал водителям выбирать пути объезда.
Другое возгорание случилось на НПЗ в Нижегородской области. По предварительным данным, горела колонна с бензином. По данному факту региональная прокуратура проводит проверку.