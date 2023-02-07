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Пожар произошел на стройплощадке в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар произошел на стройплощадке в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Бутырский Вал, 26с1 Карта всех событий

В центре столицы произошел пожар на строительной площадке. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС во вторник, 7 февраля.

По данным ведомства, возгорание произошло в бытовке на строительной площадке по адресу Бутырский Вал, дом № 26, корпус 1.

Сотрудники МЧС прибыли на место и ликвидировали открытое горение. Сведений о пострадавших с места происшествия не поступало.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что из-за пожара движение по Бутырской улице в районе пересечения с 2-м Лесным переулком перекрыто.

Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» посоветовал водителям выбирать пути объезда.

Другое возгорание случилось на НПЗ в Нижегородской области. По предварительным данным, горела колонна с бензином. По данному факту региональная прокуратура проводит проверку.

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