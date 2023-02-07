Пожар на стройплощадке в центре Москвы ликвидирован

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Москва, улица Бутырский Вал, 26с1 Карта всех событий

Возгорание в бытовке на стройплощадке в центре столицы ликвидировано. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС во вторник, 7 февраля.

По данным ведомства, пожар потушили в 14:08. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар, о котором идет речь, произошел в бытовке на территории строительной площадки по адресу Бутырский Вал, дом № 26, корпус 1. Для тушения возгорания было перекрыто движение по Бутырской улице в районе пересечения со 2-ым Лесным переулком.

Другое возгорание случилось на НПЗ в Нижегородской области. По предварительным данным, горела колонна с бензином. По данному факту региональная прокуратура проводит проверку.