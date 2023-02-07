Пожар на стройплощадке в центре Москвы ликвидирован
Возгорание в бытовке на стройплощадке в центре столицы ликвидировано. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС во вторник, 7 февраля.
По данным ведомства, пожар потушили в 14:08. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.
Пожар, о котором идет речь, произошел в бытовке на территории строительной площадки по адресу Бутырский Вал, дом № 26, корпус 1. Для тушения возгорания было перекрыто движение по Бутырской улице в районе пересечения со 2-ым Лесным переулком.
Другое возгорание случилось на НПЗ в Нижегородской области. По предварительным данным, горела колонна с бензином. По данному факту региональная прокуратура проводит проверку.