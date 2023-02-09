Осужденного за госизмену Сафронова уволили с должности советника главы Роскосмоса

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Роскосмос уволил Ивана Сафронова с поста советника главы государственной компании. Об этом стало известно в четверг, 9 февраля.

Увольнение связано с тем, что 5 сентября Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима за государственную измену, сообщил «РБК».

По версии следствия, Иван Сафронов в 2017 году передал чешским спецслужбам информацию о поставках российского оружия в Африку и о деятельности Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. В связи с этим 7 июля 2020 года подозреваемого задержали. Сам подсудимый все отрицал и высказывал мнение о том, что его арест связан с журналистской деятельностью.

Два года, пока шло расследование, подозреваемый провел в СИЗО. Подробнее об этой истории — в материале «Вечерней Москвы».