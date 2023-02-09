Эксперты рассказали, какой маникюр не стоит делать женщинам в возрасте

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Эксперты рассказали, какой маникюр не стоит выбирать женщинам в возрасте.

Чересчур блестящий лак, глиттер и втирка — не самые подходящие варианты, отметили специалисты. Блестки подчеркивают возрастные изменения на руках, морщины, различные неровности ногтей, а также сухость кожи.

От различных мультяшных персонажей, ярких фруктов, кислотных цветов в зрелом возрасте также лучше отказаться. Такой маникюр смотрится неуместно на взрослой женщине и еще больше привлекает внимание к ногтям и недостаткам кожи.

Не стоит выбирать для маникюра золотой оттенок. Излишне золотые ногти, которые сияют и переливаются, сильно старят руки.

Цветочные мотивы на всех ногтях смотрятся старомодно и слишком ярко. Такой маникюр давно вышел из моды.

Красный маникюр привлекателен и притягателен, но очень яркие оттенки красного могут выглядеть неуместно. На фоне таких ногтей морщины становятся более четкими, кожа — бледной, а выступающие вены — еще более заметными, передает издание «Профиль».

Эксперты онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи» выяснили, в каких городах России женщины могут позволить себе чаще обращаться за услугами мастера маникюра, и вычислили индекс для этой процедуры. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе сервиса.