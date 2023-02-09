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Сергей Собянин рассказал о будущем дворце спорта в Некрасовке

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин рассказал о будущем дворце спорта в Некрасовке
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Строительная готовность дворца спорта в Некрасовке составляет 90 процентов. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Новый спорткомплекс с современными залами, бассейнами и ледовой ареной станет центром притяжения для жителей густонаселенного района Некрасовка. Полностью завершим его строительство летом, — рассказал он.

В трехэтажном здании появится 12 функциональных зон для занятий по хоккею и фигурному катанию, плаванию, шахматам, хореографии и ритмической гимнастике, единоборствам, экстремальным видам спорта и скалолазанию. Здание уже подключили к централизованным коммуникациям, а также завершили работы в зоне бассейнов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин также рассказал о планах развития спортивной инфраструктуры Москвы в этом году. По его словам, в 2023 году специалисты закончат работы по капитальному ремонту 91 объекта, текущему ремонту 111 объектов и модернизации комплексов тренажеров и воркаута в парках и дворах.

Также заработают портал и мобильное приложение «Московский спорт», благодаря которому горожане смогут подобрать подходящие спортивные площадки и тренеров.

Спорт Строительство Сергей Собянин Район Некрасовка
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