«Влюбленным нужно смотреть под ноги»: синоптик Шувалов сообщил, какой будет погода в Москве 14 февраля

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Во вторник, 14 февраля, в столице прогнозируется плюсовая температура. Однако уже к вечеру столбики термометров покажут отрицательные значения. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, в начале следующей недели в столице прогнозируется потепление.

— По предварительным прогнозам, в понедельник произойдет повышение температуры до плюсовых значений. А во вторник, 14 февраля, мы опять увидим понижение до отрицательных значений. С утра будет плюсовая температура, а к вечеру — минусовая, — рассказал синоптик.

Снижение температуры прогнозируется примерно в тех же пределах, что и на выходных: до минус 3–5 градусов, уточнил метеоролог.

Шувалов подчеркнул, что из-за легкого мороза на дорогах будет скользко.

— Такие колебания температуры заметны только потому, что погода крутится вокруг нуля, и поэтому никак не сходит гололедица. Влюбленным нужно быть аккуратнее и смотреть себе под ноги, — предупредил эксперт.

14 февраля в столице может идти снег, однако полноценного снегопада в прогнозах нет до середины следующей недели, сообщил Шувалов.

По его словам, сильного ветра в День святого Валентина не ожидается.

— Поскольку на 14 февраля прогнозируется снижение температур, то будет поворот ветра с западного и северо-западного опять на северо-западное направление. Но фронтальный раздел неактивный, контрасты температуры небольшие, поэтому сильного ветра не будет, максимум 5–10 метров в секунду, — пояснил метеоролог.

Давление будет расти, однако до недавних 765 миллиметров ртутного столба дело не дойдет. Значения окажутся на 5–6 миллиметров выше нормы для этого времени. Таких колебаний люди не заметят, добавил Шувалов.