Москвичам рассказали о самой популярной стоматологической услуге в ветклиниках

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В столичных ветеринарных клиниках оказывают широкий спектр услуг, в том числе стоматологических. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.

— У животных тоже бывают проблемы с зубами. Причины дентальных заболеваний могут быть самые разные: неправильная или недостаточная гигиена, несбалансированное питание или генетическая предрасположенность. За последний год в городских ветеринарных лечебницах специалисты оказали более 74 тысяч стоматологических услуг, — говорится в сообщении.

Специалисты помогут с пародонтитами, гингивитами, стоматитами и другими стоматологическими проблемами. Чаще всего владельцы просят снять зубной камень у своих питомцев, а ветеринары советуют не запускать проблему и приводить животных на профилактический осмотр раз в год, передает официальный сайт мэра Москвы.

С начала этого года специалисты государственных ветеринарных лечебниц столицы совершили более 7,4 тысячи приемов животных. В период новогодних каникул ветеринары активно помогали домашним питомцам, которые решили вместе с хозяевами отметить праздник.