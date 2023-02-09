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Москвичам рассказали о самой популярной стоматологической услуге в ветклиниках

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали о самой популярной стоматологической услуге в ветклиниках
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столичных ветеринарных клиниках оказывают широкий спектр услуг, в том числе стоматологических. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.

— У животных тоже бывают проблемы с зубами. Причины дентальных заболеваний могут быть самые разные: неправильная или недостаточная гигиена, несбалансированное питание или генетическая предрасположенность. За последний год в городских ветеринарных лечебницах специалисты оказали более 74 тысяч стоматологических услуг, — говорится в сообщении.

Специалисты помогут с пародонтитами, гингивитами, стоматитами и другими стоматологическими проблемами. Чаще всего владельцы просят снять зубной камень у своих питомцев, а ветеринары советуют не запускать проблему и приводить животных на профилактический осмотр раз в год, передает официальный сайт мэра Москвы.

С начала этого года специалисты государственных ветеринарных лечебниц столицы совершили более 7,4 тысячи приемов животных. В период новогодних каникул ветеринары активно помогали домашним питомцам, которые решили вместе с хозяевами отметить праздник.

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