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Венгрия не ратифицирует членство Украины в ЕС до решения вопроса о нацменьшинстве

Никита Худяков
В мире
Венгрия не ратифицирует членство Украины в ЕС до решения вопроса о нацменьшинстве
Фото: Pixabay

Венгрия не ратифицирует членство Украины в Европейском союзе (ЕС), пока не будет решена проблема с притеснением венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

— Хочу обратить внимание, что мы поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, однако четко дали понять, что если не будет подвижек в вопросе национальных меньшинств, то не будет и венгерской ратификации, — цитирует Гуйяша РИА Новости.

По его словам, украинские законы об образовании и языке далеки от европейских стандартов. Он также отметил, что любая страна может подать заявку в НАТО, но в данный момент вступление Украины в Североатлантический альянс привело бы к мировой войне.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под вопрос возможность дальнейшего существования Украины как суверенного государства. Он считает, что время сегодня на стороне Москвы. Это в свою очередь повышает шансы на проигрыш Киева в конфликте.

Украина Евросоюз (ЕС) Венгрия
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