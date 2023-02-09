Полицейский застрелил в Подмосковье напавшего на него автоугонщика с зубилом

Фото: СК РФ

В Подмосковье автомобильный вор оказал сопротивление при аресте и погиб. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 9 февраля.

По ее словам, инцидент произошел в подмосковном городе Пушкино. Злоумышленник проник в автомобиль местного жителя, в связи с чем хозяин транспортного средства вызвал полицию. На место происшествия прибыл участковый и попытался пресечь преступную деятельность.

Вор отказался сдаваться и попытался скрыться в доме на соседнем участке. Там он схватил железное долото и оказал сопротивление полицейскому, который пытался его задержать. Помимо попытки завладеть табельным оружием участкового, мужчина также несколько раз его ударил. После нескольких предупреждений, среди которых был и выстрел в воздух, сотрудник МВД применил табельный пистолет и ранил злоумышленника. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В рамках расследования будут выяснены все обстоятельства произошедшего, в том числе и законность действий участкового.

Другое нападение на сотрудника полиции произошло на северо-востоке Москвы. Мужчина, вооруженный пистолетом и ножом угрожал правоохранителям, которые пришли его задерживать. Однако это ему не помогло.