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Подмосковье вошло в число лидеров по эконормативам

Ирина Игнатенко
Общество
Подмосковье вошло в число лидеров по эконормативам
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московская, Новосибирская область, Удмуртская республика, Красноярский край и Кемеровская область вошли в топ-5 регионов по числу лотов на выполнение услуги по исполнению расширенной ответственности производителей (РОП) на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП).

В РЭО пояснили, что зарегистрироваться на площадке могут только прошедшие верификацию утилизаторы. Для этого им нужно подтвердить свои мощности и быть внесенными в реестр. Пока законопроект о РОП находится на рассмотрении. Но когда он будет принят, то производителям придется либо платить экосбор, либо заниматься самостоятельной утилизацией, передает «360».

— Имеется в виду, что такую услугу можно купить у проверенных организаций, и все они как раз будут размещены на нашей Бирже. Уже сейчас там выставлено 72 лота с такой услугой, это 26 процентов от всех лотов. Больше всего они представлены такими регионами, как Московская, Новосибирская область, Удмуртская республика, Красноярский край и Кемеровская область, — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Объем отходов в Хибинах, на Шерегеше и Эльбрусе с началом горнолыжного сезона вырос на 10, 21 и 40 процентов в январе 2023 года и составил 3075 тонн. Об этом сообщили сотрудники РЭО.

Подмосковье Утилизация Мусор
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