Компания Unilever допустила прекращение деятельности в России

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Британская компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, заявила о риске прекращения деятельности на территории России. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 9 февраля, годовом отчете компании.

— Мы продолжим пересматривать и разглашать информацию о финансовых последствиях от конфликта. Хотя потенциальные негативные последствия остаются неопределенными, есть риск того, что деятельность в России будет невозможно продолжать, что приведет к потере объема продаж и прибыли, списанию стоимости активов, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в документе отмечается, что компания предоставляет рабочие места для более чем трех тысяч человек. В прошлом году, согласно отчету, доля российского бизнеса в обороте группы составила 1,4 процента, а в чистой прибыли — 2 процента, передает ТАСС.

Компания Unilever была основана в 30-х годах прошлого столетия в результате объединения нескольких европейских производств. На сегодняшний день в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира.

До этого стало известно, что крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания International Paper уходит с российского рынка и продает 50-процентную долю в холдинге Ilim SA.